Ehemaliger VSV-Spieler Nick Mattinen wechselt nach Deutsch­land

Villach - Erst im Juni 2022 signierte der Kanadier Nicolas Mattinen in Villach. Nicht einmal ein Jahr ist vergangen und schon steht ihm ein Mannschaftswechsel bevor. In der nächsten Saison steht der Verteidiger für die Straubing Tigers am Eis.

