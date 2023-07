Gegen Hartberg Aufholjagd im Lavanttal: WAC nach 0:2 noch mit Unentschieden Wolfsberg - Der WAC konnte heute mit einer heroischen Aufholjagd ein 0:2 noch in ein wichtiges 2:2 gegen den TSV Hartberg verwandeln. Damit hält man die Steirer weiterhin mit drei Punkten auf Distanz. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (108 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay / planet_fox

Eine wichtige Aufholjagd für das Selbstvertrauen und im Abstiegskampf ist dem WAC am heutigen Freitag, den 21. April, gelungen. Sangaré brachte die Hartberger bereits in der 5. Minute in Führung, Tadic konnte kurz nach der Pause sogar erhöhen. Nur zehn Minuten später machte Malone mit dem Anschlusstreffer für die Wolfsberger die Partie aber noch einmal spannend. In der 76. Minute konnte dann Boakye das Spiel tatsächlich ausgleichen. Damit bleibt der WAC weiterhin drei Punkte vor den Hartbergern auf Platz drei der Qualifikationsgruppe und liegt mit einem Spiel mehr nur zwei bzw. einen Punkt hinter den beiden Mannschaften vor ihnen, die sich morgen gegenüber stehen.