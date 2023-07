Heute! Die GBG Graz Styrian Bears wollen im zweiten Heimspiel den ersten Sieg holen Steiermark - Der erste Sieg der Saison ist das Ziel: Heute 18 Uhr ist der Kickoff zum Duell der Styrian Bears gegegen die Swarco Raiders Tirol. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (217 Wörter) © GBG Graz Styrian Bears

Nach zwei sieglosen Spielen sind die Styrian Bears Feuer und Flamme, den ersten Sieg der Saison gegen die ebenfalls sieglosen Swarco Raiders Tirol einzufahren. Auch wenn die ersten zwei Bundesligaspiele der Grazer Bären nicht gelungen sind, steckt man den Kopf nicht in den Sand und gibt sich kämpferisch vor dem Gameday am Samstag.

Kein leichtes Spiel

Die Raiders aus Innsbruck kommen ebenfalls ohne ein gewonnenes Spiel in die steirische Landeshauptstadt. Nach einem 35:14 bei den Vikings & einem 7:35 zuhause gegen die Prag Black Panthers ist das Team von Headcoach Florian Grein in Graz gefordert und die Steirer vom Grazer Verbandsplatz, oder wie sie ihn liebevoll nennen – die Bear Area, werden es den Tirolern sicher nicht leicht machen. Auf Seiten der Styrian Bears ist eines klar. Man muss an sich arbeiten und zeigen, dass man in der Bundesliga mitspielen will. „Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren und unsere Fehler minimieren. Wir müssen unser volles Potential ausschöpfen und zeigen, dass wir durchaus wettbewerbsfähig sind.“ – stellt Headcoach Martin Kocian klar.

Am Samstag um 18 Uhr ist der Kickoff zu diesem sicherlich heißen Duell in der Herrgottwiesgasse 134. Die Grazer werden ihrem Team, sicher wie im letzten Heimspiel, ordentlich den Rücken stärken und wir dürfen ein spannendes Spiel an der Mur erwarten.