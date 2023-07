Ab Montag Nach den warmen Frühlings­temperaturen: Folgt jetzt wieder der Schnee? Steiermark - In den kommenden Tagen wird es in der Steiermark wieder schneien. Wir haben heute nachgefragt, wie viel Schnee wir denn dann abbekommen werden. So viel sei verraten: Im Norden wird's wieder winterlich. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (208 Wörter) © Elisa Auer

Das Wochenende bringt in der Steiermark warme frühlingshafte Tage mit Temperaturen um die 20 Grad. Stellenweise kann es sogar noch wärmer werden. Das Wetter soll sich mit dem Wochenstart am Montag jedoch schlagartig ändern.

Kalter Nordwind

Zu Beginn der Woche soll es wieder richtig ungemütlich werden. Schuld daran ist der kalte Nordwind. Auch die Niederschlagsmengen sollen sich erhöhen, erklärt ein Meteorologe der GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten. Es wird sehr unbeständig und die Temperaturen fallen auf 7 bis 14 Grad herab. Es wird um rund zehn Grad kälter als am Wochenende.

Kommt wieder der Winter?

Mit Schnee ist allerdings nur im Norden zu rechnen. “Auf den Bergen schneit es auf bis zu 1.000 Meter Seehöhe herab”, so der Wetterexperte. In den Tälern ist allerdings kein Schnee zu erwarten. Auch der Süden des Landes bleibt vom Schnee verschohnt. Lediglich der Schöckl kann leicht angezuckert werden. Lange liegen bleiben werden die weißen Flocken vermutlich nicht. Durch den grundsätzlich milden Temperaturen im April, bleibt der Boden weiters relativ warm. Kommende Woche ist von Montag bis Mittwoch mit Schnee ist also nur im Norden zu rechnen. Ab Donnerstag wird es im ganzen Land wieder wärmer. Der April macht bekanntlich was er will.