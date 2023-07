Heute Tragisch: Zwei Personen am Samstag­morgen verstorben Graz - Am heutigen Samstagmorgen ereigneten sich gleich zwei tragische Vorfälle im Raum Graz. Laut ersten Meldungen wurden zwei Personen tödlich verletzt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © Pexels

Eine Frau wurde Samstagmorgen, 22. April 2023, in einem Wohnhaus in der Ekkehard-Hauer-Straße schwer verletzt aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimation ist die Frau verstorben. Die Ermittlungen laufen. Beinahe zeitgleich ereignete sich in der Straßganger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

UPDATE 8.30 Uhr: Verkehrsunfall

Aufgrund des tötlichen Verkehrsunfalles in der Straßganger Straße auf Höhe Gablenz-Kaserne müssen die Linien 31E, 62 und 65 derzeit großräumig umgeleitet werden. Sie werden über die Grottendorfer Straße, die Harter Straße, Kärntner Straße und die Weblinger Straße umgeleitet. Für die Linie 31E und die Linie 62 fallen die Haltestellen Gablenzkaserne, Zweierbosniakengasse, Ankerstraße, Harter Straße und Stregengasse derzeit aus. Die Linie 65 kann die Haltestellen Gablenzkaserne, Am Jägergrund, Glesingerstraße und Grillweg nicht erreichen.