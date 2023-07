Tragisch Mord­alarm in Graz: Frau starb an schweren Verletz­ungen Graz - Eine Frau wurde Samstagmorgen, 22. April 2023, in einem Wohnhaus in der Ekkehard-Hauer-Straße schwer verletzt aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimation ist die Frau verstorben. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handelt. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (52 Wörter) © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Am heutigen Samstagmorgen wurde eine Frau mit mehreren Stichverletzungen bei einem Wohnhaus in der Ekkehard-Hauer-Straße aufgefunden. Kurz darauf erlag sie ihren schweren Verletzungen. “Es gibt bereits einen Tatverdächtigen, näheres dazu kann aber noch nicht gesagt werden”, so die Pressestelle der Polizei Steiermark. Die Ermittlungen laufen. Nähere Informationen folgen.