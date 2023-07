Sicherheitsmaßnahme Weitere Gasse in Villach wird jetzt videoüberwacht Villach - In der Innenstadt von Villach gibt es jetzt eine neue Videoüberwachung in der Leiningengasse, welche gemäß der Datenschutzbestimmungen (DSGVO) installiert wurde. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (69 Wörter) © 5min.at

In der Villacher Innenstadt gibt es derzeit einige Verwirrungen über eine neue Videoüberwachung in der Leiningengasse. Die einzige öffentliche Überwachung in der Villacher Innenstadt gab es bis in der Lederergasse. Medienberichten zufolge soll die Installation dieser Kameraüberwachung im Einklang mit den Datenschutzbestimmungen (DSGVO) zulässig sein. Die Videoüberwachung trägt zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit bei und kann helfen, Straftaten zu verhindern oder aufzuklären.