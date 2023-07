Neapolitanische Pizzen & Co.

Bald: Neue Pizzeria eröffnet in Klagenfurt

Klagenfurt - In Kürze wird die "Pazzeria" in der Badgasse 7 in Klagenfurt ihre Türen öffnen und allen Pizzen-Liebhabern eine neue kulinarische Erfahrung bieten.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (42 Wörter)