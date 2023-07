Nach Flucht Frau ermordet: Verdächtiger verursacht bei Flucht weiteren tödlichen Unfall Graz - Am heutigen frühen Samstagmorgen ereignete sich in Graz ein Gewaltverbrechen mit tragischem Ausgang für eine Frau. Ein Mann, der dringend tatverdächtig ist, flüchtete daraufhin mit einem Auto und verursachte bei der Flucht einen Unfall, bei dem eine weitere Person ihr Leben verlor. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) SYMBOLFOTO © Wellnhofer Designs /#104525074 /stock.adobe.com Artikel zum Thema Mord­alarm in Graz: Frau starb an schweren Verletz­ungenTragisch: Zwei Personen am Samstag­morgen verstorben

Gegen 6 Uhr verständigte ein Nachbar den Notruf da er seine 39-jährige Nachbarin in deren Wohnung blutüberströmt vorgefunden hatte. Das Rote Kreuz leistete sofort nach Eintreffen Erste Hilfe, ein Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod der Frau feststellen. Nachdem offensichtliche Stichverletzungen feststellbar waren, wurden die Ermittlungen von der Polizei übernommen.

Täter liegt nun im Koma

Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen. Eine Spurensicherung wurde vorgenommen. Es soll bereits einen Tatverdächtigen, der 28-jährige Lebensgefährten, geben. Der Mann dürfte wenige Minuten später im Zuge der Flucht einen Autounfall, auf der Straßganger Straße auf Höhe Gablenz-Kaserne, verursacht haben. Es dürfte zu einer Frontalkollision mit einem zweiten Auto gekommen sein. Der Zweitbeteiligte verstarb noch am Unfallort. Bei dem Lenker handelte es sich um einen 31-Jährigen aus Graz, wir berichteten. Der Unfallhergang ist derzeit noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Tatverdächtige aus dem Bezirk Steyr ist bei dem Autounfall ebenfalls schwer verletzt worden und soll laut Angaben der Polizei ins Landeskrankenhaus Graz gebracht und in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden sein. Eine Einvernahme war bis dato noch nicht möglich. Laut ersten Informationen könnte der 28-Jährige sein Auto absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt haben.