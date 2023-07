Nächste Woche geht es rund! Rapid-Fans bereiten sich auf Marsch vom Minimundus zum Wörthersee Stadion vor Klagenfurt - Seit Tagen wird die Werbetrommel für den Rapid-Fanmarsch vom Minimundus zum Wörthersee Stadion geschlagen. Die Fangemeinde versammelt sich, um gemeinsam zum ausverkauften ÖFB-Cup-Finale am 30. April zu marschieren. Die Polizei rüstet sich bereits für das Aufeinandertreffen der beiden Fangemeinden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Am 30. April wird es heiß hergehen: Beim ausverkauften ÖFB-Cup-Finale zwischen Rapid Wien und Sturm Graz werden viele Fans in die Stadt kommen. Die Ultras Rapid haben in den letzten Tagen Werbung für den Fanmarsch vom Minimundus zum Wörthersee Stadion gemacht und ihre Fans motiviert, ihre Mannschaft zu unterstützen. Der Aufruf “Alle in grün” ist an Fans gerichtet, die in grüner Kleidung durch die Straßen von Klagenfurt marschieren wollen. Um 16 Uhr soll es beim Minimundus losgehen. Auch die Polizei soll sich bereits für das Zusammentreffen der beiden Fangemeinden rüsten.