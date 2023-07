Es kühlt ab! Frühling ade: Folgt jetzt wieder Schnee? Kärnten - Am Wochenende erwartet uns sonniges & warmes Wetter. Doch es kühlt wieder ab. Müssen wir mit Schnee rechnen? Wir haben bei der GeoSphere Austria nachgefragt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) © KK

Am heutigen Samstag wird es sonnig und warm, morgen wird das Wetter in Kärnten wieder wechselhafter, man muss mit Regen und Gewittern rechnen. Mit 15 bis 20 Grad bleibt es aber frühlingshaft. Am Montag erwarten uns verbreitet Regenschauer, es kann bis auf 10 Grad abkühlen. Am Dienstag bleibt das kühle Wetter weiterhin bestehen, unter 9 Grad soll es laut GeoSphere Austria aber nicht sinken. “Die Schneefallgrenze liegt in Kärtnen um die 1500 Meter, in der Steiermark kann es aber bis auf 1000 Meter hinunterschneien”, so die Wetter-Experten gegenüber 5 Minuten. In Kärnten muss man daher im Tal nicht mit Schnee rechnen. Die Skitourengeher können sich hingengen auf eine verlängerte Saison freuen.