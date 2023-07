Schade! KAC-Karriere beendet: Dieser Spieler verlässt die Mannschaft Klagenfurt - Mehr als 23 Jahre nach seinem Debüt in der Kampfmannschaft des EC-KAC zieht Thomas Koch einen Schlussstrich unter seine herausragende Laufbahn, die von zahlreichen Rekorden und zehn Meistertiteln in Österreichs höchster Spielklasse geprägt war. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (334 Wörter) Thomas Koch (KAC) und Vladimir Oscadal (Znojmo) © EC-KAC/Kuess

Thomas Koch, der vor mehr als 23 Jahren sein Debüt in der Kampfmannschaft des EC-KAC gab, beendet nun offiziell seine herausragende Laufbahn. Während seiner Karriere konnte er zahlreiche Rekorde aufstellen und zehn Meistertitel in Österreichs höchster Spielklasse gewinnen. Der EC-KAC wird in Zukunft auf einen der verdientesten und erfolgreichsten Spieler seiner Klubgeschichte verzichten müssen: Eigenbauspieler Thomas Koch beendet per 22. April 2023 seine beeindruckende Karriere als Eishockeyprofi.

“Gut überlegt”

„Die Entscheidung, die ich getroffen habe, war keine einfache, aber eine sehr gut überlegte. Während meiner aktiven Karriere war mein Wunsch, dass ich Eishockey spielen kann, bis ich 35 oder 36 Jahre alt bin. Weil ich über weite Strecken meiner Laufbahn von gröberen Verletzungen verschont geblieben war und stets großartige ärztliche Betreuung genießen durfte, kamen zu dieser Marke noch einige Bonussaisonen dazu. Leider hat sich das in den beiden vergangenen Jahren aber gewandelt”, so Koch.

Komplizierte Brüche

“Im Vorjahr die Fußverletzung, die mich wochenlang außer Gefecht gesetzt hat, heuer die mehrfachen und komplizierten Brüche in der Hand, deren Heilung sich über einen so langen Zeitraum erstreckt hat, dass ich überhaupt nicht mehr in das Geschehen am Eis eingreifen konnte. Ich bin ein gläubiger Mensch und ich denke, das waren zwei Zeichen von oben, die mir signalisiert haben, dass es an der Zeit ist, dankbar zu sein und gleichzeitig anzuerkennen, dass das Kapitel aktivesProfieishockey zu schließen ist”, führ der Eishockey-Star weiter aus. Der Spieler kann auf 24 Saisonen als Profispieler zurückblicken, seine Fans und Kollegen halten die Daumen für die Zukunft.

Kaiser: “Hat ein Stück Sportgeschichte mitgeschrieben”

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser ließ es sich nicht nehmen, dem KAC-Profi “alles Gute für die Zeit danach” zu wünschen. “Koch ist einer der erfolgreichsten Spieler in der Geschichte des österreichischen Eishockeysports und hat als solcher auch ein Stück Sportgeschichte mitgeschrieben”, ist sich Kaiser sicher. Nun hofft der Landeshauptmann, dass Koch dem Sport erhalten bleibt. “Wir brauchen Menschen mit so viel Engagement und sportlichem Ehrgeiz.”