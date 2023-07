Kräftiger Wachstumskurs An Österreichs Spitze: Gleisdorfer Einkaufs­zentrum wurde ausgezeichnet Graz - An der Spitze der Fachmarktzentren liegt das Gleisdorfer GEZ west: Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle „Shoppingcenter Performance Report“. Das Gleisdorfer Fachmarktzentrum lässt im Ranking 57 Fachmarktzentren in ganz Österreich hinter sich. Aktuell wird das Shoppingcenter weiter ausgebaut. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (451 Wörter) Auszeichnung: Projektmanager Philipp Gasser, Studienautor Joachim Will, Eigentümer Josef Gasser, Centermanager Thomas Raser, Projektmanager Arno Schabel, Centermanagerin Sarah Rieger. © Michaela Bergsteiger

Der aktuelle „Shoppingcenter Performance Report“ weist das Gleisdorfer Einkaufszentrum als Nummer eins aller Fachmarkzentren in Österreich aus. Nach dem Sieg im Jahr 2018 und zahlreichen Top-Platzierungen in den vergangenen Jahren ist das über 30 Geschäfte starke Shoppingcenter zurück an der Spitze. „Es ist für uns natürlich eine ganz besondere Ehre von den Mietern auf Platz eins gewählt zu werden. An dieser Stelle deshalb ein herzliches Dankeschön an unsere Shop-Partner für das Vertrauen und die positiven Bewertungen“, zeigt sich der geschäftsführende Gesellschafter des GEZ west, Josef Gasser, erfreut.

Nationaler Marktvergleich als Basis

Bereits seit 2012 erstellt das deutsche Beratungsunternehmen ecostra, unter der Leitung von Joachim Will, den „Shoppingcenter Performance Report“ im Rahmen der laufenden Grundlagenforschung. Basis für die Bewertung ist die Umsatzentwicklung der Shops in den unterschiedlichen Fachmarktzentren im nationalen Marktvergleich. Teilnahmeberechtigt sind Handels-, Gastronomie- und Dienstleistungsunternehmen, welche mindestens drei Geschäfte in drei verschiedenen Einkaufszentren in Österreich betreiben. Das Portfolio der zu bewertenden Center bestand in diesem Jahr aus 156 Standorten, davon 97 Shoppingcenter und 59 Fachmarktzentren.

Massiver Ausbau mit neuen Mietern

Mit den angesprochenen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen werden aktuell die Weichen für die Zukunft gestellt. Im ersten Bauabschnitt konnte bereits das Modehaus Roth um über 2.000 Quadratmeter auf nun knapp 3.000 erweitert und als „größter Kleiderschrank der Oststeiermark“ eröffnet werden. Zusätzlich entstehen bis Jahresende weitere vermietbare Flächen im Obergeschoss. Neben den neuen Verkaufsräumlichkeiten stehen den Kunden auch ein öffentlich zugängliches WC, eine Veranstaltungszone für bis zu 500 Personen sowie ein Kinderspielbereich zur Verfügung. Das gesamte Obergeschoss wird mittels Brücke verbunden und ist von beiden Seiten barrierefrei mittels Liftanlage erreichbar. Die Allgemeinflächen werden bis zum Sommer fertiggestellt.

Dynamischer Wachstumskurs

Historisch ist das GEZ west dynamisch gewachsen: Das Fundament für den Erfolg wurde 1999 mit einer großflächigen Erweiterung des damaligen Lieb Marktes errichtet. Durch diese Erweiterung wurde es möglich, den vorderen Trakt des ehemaligen Lieb Marktes, der bis zur Ludwig-Binder-Straße reichte, als Mietflächen für weitere Handelspartner zur Verfügung zu stellen. Die offizielle Eröffnung folgte am 23. August 2000 als GEZ 1. Nach einer kurzen Bauzeit von rund sechs Monaten wurde das GEZ 2 am 17. Oktober 2001 eröffnet. Am 26. August 2004 folgte der dritte Bauabschnitt: das GEZ 3 und im Anschluss, im August 2008, das GEZ 4. In Zusammenarbeit mit der Stadt Gleisdorf konnte in weiterer Folge mit dem Bau der Europastraße ein weiterer wichtiger Schritt für die Infrastruktur rund um den Standort gesetzt werden. Durch die Europastraße wurden brachliegende Grundstücke erschlossen und eine wichtige Verkehrsachse zwischen dem Gewerbepark Albersdorf-Prebuch und Gleisdorf West geschaffen. Die aktuellen Um- und Zubau-Maßnahmen unterstreichen den erfolgreichen Weg des GEZ west und die Stellung als DAS Shoppingcenter in der Oststeiermark.