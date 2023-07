Mann im Krankenhaus Gräueltaten nehmen kein Ende: Nächste Person mit Messer attackiert Graz - Nach den dramatischen Szenen heute Morgen in Graz, wurde nun ein weiteres Delikt bekannt. Fast zeitgleich stach am anderen Ende der Stadt eine Frau auf ihren Mann ein. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at Artikel zum Thema Frau ermordet: Verdächtiger verursacht bei Flucht weiteren tödlichen UnfallMord­alarm in Graz: Frau starb an schweren Verletz­ungen

Am heutigen Samstag, 22. April 2023, stehen dunkle Woklen über Graz. Am frühen Morgen wurde eine 39-jährige Frau von ihrem 28-jährigen vermutlichen Lebensgefährten brutal ermordet, wir haben berichtet. Ungefähr zur selben Uhrzeit schrillten am anderen Ende der Stadt die Alarmglocken. Im Bezirk Sankt Leonhard, genauer gesagt in der Gartengasse, kam es zu einer weiteren Bluttat.

UPDATE 14 Uhr: Mit Messer attackiert

Eine 37-jährige Frau ging dort auf ihren Mann los attackierte ihn mit einem Messser. Der 35-Jährige erlitt mehrere Verletzungen unbestimmten Grades, unter anderem eine Stichwunde am Oberschenkel. Das Opfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert und wird nun behandelt. Am Anfang der Ermittlungen ging man noch davon aus, dass die Frau vom Mann attackiert wurde. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich, heißt es seitens der Polizei. Eine Verbindung der zweit Bluttaten bestehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Laut den Ermittlern dürfte ein Beziehungsstreit der Auslöser für die Attacke gewesen sein. Die Frau wählte selbst den Notruf und wurde von der Staatsanwaltschaft verschont – diese stellte nämlich keinen Haftantrag.