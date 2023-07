Heute

Aktivisten demon­strieren in der Villacher Maria Gailer Straße

Maria Gailer Straße - Aktivisten demonstrieren heute in der Maria Gailer Straße in Villach, um ihre Position zum Ukraine-Krieg zu verdeutlichen. Die Demo erfolgt still und ohne Ausschreitungen.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (129 Wörter)