19-jährige Personen Suchtmittel gekauft und vertickt: Drogen­bande nun ausgeforscht Fürstenfeld, Graz, Weiz - Suchtgiftermittler aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld nahmen sechs Personen fest, die im Verdacht stehen, verschiedene Suchtmittel gewinnbringend verkauft zu haben. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (145 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / MART PRODUCTION

Bereits seit November 2022 führten Suchtgiftermittler des Bezirkes Hartberg-Fürstenfeld in Kooperation mit Beamten anderer Dienststellen intensive Ermittlungen gegen einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Im Verlauf dieser Ermittlungen konnten auch weitere fünf Verdächtige darunter vier Männer und eine Frau, ausgeforscht werden.

Hausdurchsuchungen und Festnahmen

Diese Personen stehen im Verdacht, selbständig und teilweise im Zusammenwirken mit dem 19-Jährigen, Suchtmittel und Medikamente, welche dem Suchtmittelgesetz unterliegen, in großen Mengen bei Großdealern und im so genannten „Darknet“ angekauft und anschließend gewinnbringend in den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark und im Großraum Graz an zahlreiche Abnehmer verkauft zu haben. Alle Verdächtigen wurden festgenommen und bei den Wohnörtlichkeiten durchgeführte Hausdurchsuchungen führten zur Sicherstellung einer größeren Menge von Suchtgift und diversen einschlägigen Utensilien. Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.