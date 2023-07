Ehemaliger Kärntner Bahnhof steht zum Verkauf: So könnt ihr mitbieten

Um teilnehmen zu können, müsst ihr bis 31. Mai, 12 Uhr, ein verbindliches, schriftliches und unterfertigtes Angebot in einem geschlossenen Kuvert per Post oder Bote schicken. Dort muss drauf stehen "Verkaufsverfahren Ehem. Bahnhof Mittlern samt umliegender Flächen - nicht öffnen!" Die benötigten Dokumente sind dann an die "ÖBB-Immobilienmanagement GmbH, z.H. Frau Kitty Sieg, 10.-Oktober-Str. 20, 9500 Villach" zu senden.

Elektronische Angebote und Angebote unter dem Mindestpreis (189.000 Euro) werden vonseiten der ÖBB nicht berücksichtigt, wie man schreibt.