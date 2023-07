Manche profitieren mehr als Andere Klimabonus 2023: Ministerium verrät, wer am meisten Geld bekommt Kärnten - Nachdem die Menschen in Österreich im letzten Jahr 500 bzw. 250 Euro (für Jugendliche und Kinder unter 18 Jahren) bei der Klimabonus-Auszahlung bekommen haben, wird es dieses Jahr weniger werden. Das Ministerium verrät allerdings, wer am meisten vom Bonus profitieren wird. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (254 Wörter) © Fotomontage 5min.at

Vergangenes Jahr haben alle Österreicher noch gleich viel Geld bekommen, ab diesem Jahr setzt die ursprünglich geplante, regionale Staffelung beim Klimabonus ein. Das heißt, dass nicht alle Menschen in Österreich gleich viel Geld vom Staat bekommen werden. Dieser kann dann zwischen 100 und 200 Euro betragen und kommt wieder automatisch entweder auf eure Konten oder per Brief und Gutscheinen. Es wird in vier Kategorien unterschieden: 100, 133, 166 oder 200 Euro – je nachdem, wie gut die Infrastruktur und die öffentliche Anbindung am eigenen Wohnort sind.

Menschen mit Behinderung bekommen vollen Bonus

Am meisten Geld bekommen also all jene Menschen, die in den eher ländlicheren Gemeinden leben. Auch Personen mit Behinderung, die den öffentlichen Verkehr aufgrund ihrer Behinderung nicht benutzen können, bekommen die vollen 200 Euro. Zusätzlich verrät das Ministerium nun allerdings noch, wer ansonsten am meisten vom Klimabonus hat. Das sind nämlich nicht nur jene Personen, die in den 200-Euro-Gemeinden leben.

Diese Personen haben “mehr” vom Klimabonus

“Grundsätzlich gilt: Wer auf klimafreundliches Verhalten setzt, dem bleibt mehr vom Klimabonus im Geldbörserl”, weiß das Ministerium. Denn mit dem Klimabonus ist auch die CO2-Bepreisung in Österreich einhergegangen. Seit Jahresbeginn zahlt man deshalb deutlich mehr für Benzin und Diesel. Daher: “Je weniger CO2 verbraucht wird, desto mehr bleibt vom Klimabonus übrig.” Klimaschutz zahle sich auch finanziell aus und der Bonus würde insbesondere für niedrige Einkommen eine wichtige Unterstützung darstellen, so das Ministerium. Wenn ihr nun aber wissen wollt, wie viel Geld ihr im Herbst bekommt, erfahrt ihr das hier.