Gegenseitiges Verständnis Aktion „Wohn­straßen": Dieses Projekt soll für mehr Sicherheit sorgen Graz - Gemeinsam mit dem Kuratorium für Verkehrssicherheit konzipierten das Straßenamt und die Verkehrsplanung der Stadt Graz eine Kampagne um für mehr Rücksicht in Wohnstraßen zu werben. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) Vizebürgermeisterin Judith Schwentner mit Polizei und Kuratorium für Verkehrssicherheit in der Muchargasse. © Foto Fischer/Stadt Graz

Die Ausgangsbasis: In Graz gibt es derzeit 27 Wohnstraßen – weitere sind bereits geplant. Wohnstraßen dürfen nur nicht zur Durchfahrt benutzt werden. Erlaubt ist nur das Zu- und Abfahren in Schrittgeschwindigkeit In einigen Wohnstraßen kam es in der Vergangenheit leider immer wieder dazu, dass Autos zu schnell gefahren sind oder unerlaubterweise durchgefahren sind.

“Ein guter Platz zum Leben”

Daher stehen ab dieser Woche in den Wohnstraßen Muchargasse und am Gaisbacherweg, in denen in der Vergangenheit immer wieder Übertretungen beobachtet wurden, Polizisten, die die Autofahrer sensibilisieren und sie freundlich auf das Einhalten der Regeln in Wohnstraßen aufmerksam machen oder einen Infoflyer verteilen. Die Reaktionen der Autofahrer und Anrainer sind durchwegs positiv und die Aktion wird auch in weiteren Grazer Wohnstraßen fortgesetzt werden. Vizebürgermeisterin Judith Schwentner machte sich selbst ein Bild vor Ort: Die Aktion „Wohnstraßen – ein guter Platz zum Leben“ ist ein wichtiger Beitrag zur mehr Verkehrssicherheit in unseren Wohnstraßen. Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer Rücksicht aufeinander zu nehmen. Ich freue mich über die positive Resonanz auf die Aktion und danke insbesondere der Polizei für die gute Zusammenarbeit.“