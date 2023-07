"DocFinder Patients' Choice Award" Ihr habt gewählt: Das sind Kärntens beliebteste Ärzte Kärnten - Die Plattform "Doc-Finder" hat nach den beliebtesten Ärzten des Landes gesucht und ihr habt mit abstimmen dürfen. Nun ist das Ergebnis da. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (324 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

Die beliebtesten Ärzte des Landes wurden mit dem “DocFinder Patients’ Choice Award” gekürt. Dabei haben tausende Österreicher in den unterschiedlichsten Kategorien mit abgestimmt. Die besten Augenspezialisten scheinen in Kärnten jedenfalls in Klagenfurt zu Hause zu sein, sind doch auf den ersten drei Plätzen jeweils Ärzte aus der Landeshauptstadt. Der beliebteste Augenarzt Kärntens ist demnach jedenfalls Yosuf El-Shabrawi. Die beliebteste Anästhesistin ist mit Sabine Wolkenstein in St. Veit an der Glan, der beliebteste Chirurg mit Wolfgang Smetanig in Klagenfurt zu Hause.

Beliebteste Frauenärzte sind Männer

Die Frauen Kärntens haben auch über ihren liebsten Frauenarzt abgestimmt. Auf den ersten beiden Plätzen finden sich dabei zwei Männer wieder, ehe die erste Frau kommt. Erich Ropp aus Klagenfurt und Werner Resch aus Villach liegen hier an der Spitze. Der beliebteste Hautarzt ist mit Nikolaus Schicher ebenfalls ein Klagenfurter. Am liebsten gehen die Kärntner bei Herzproblemen übrigens zu Barbara Zweytick aus Villach. Geht es um eure Kinder, dann vertraut ihr scheinbar Günter Bart aus Spittal am meisten.

Psychische Probleme? Beliebteste Ärztin aus Villach

Mit Lungenproblemen ist nicht zu spaßen – am liebsten gehen Kärntner hierfür zu Stefan Gröger in Klagenfurt. Auch der beliebteste Neurologe ist mit Walter Amberger in der Landeshauptstadt zu Hause. Bei orthopädischen Problemen vertrauen die Kärntner auch einem Klagenfurter am meisten: Peter Ambrozy. Mit psychischen Problemen geht man scheinbar am liebsten zu Ulrike Maria Jenes aus Villach. Der beliebteste Urologe ist mit Lorenz Schellander ebenfalls ein Villacher.

Zahn-, HNO- und praktischer Arzt

Der beliebteste Zahnarzt ordiniert übrigens in Reifnitz und heißt Udo Pobatschnig. Geht es um die niedergelassenen Ärzte, vertrauen die Kärntner offenbar am meisten auf eine Klagenfurterin: Andrea Bauer konnte sich in dieser Kategorie den Sieg holen. Und mit Hals-, Nasen- oder Ohrenproblemen gehen die Menschen hierzulande scheinbar am liebsten zu Hermann Raunig aus Spittal. Die genauen Ergebnisse könnt ihr auch hier online finden.