Mit dem heutigen 22. April Nach Vogelgrippe-Fällen: Stall­pflicht wird nun aufgehoben Kärnten - Mittlerweile gibt es in ganz Österreich bereits seit November 2022 zahlreiche Ausbrüche der Vogelgrippe. Seither musste sich das Geflügel auch immer wieder einer Stallpflicht unterziehen. Mit dem heutigen Tag ist das vorerst wieder beendet. Vorsicht ist dennoch weiterhin geboten.

Mit dem heutigen Samstag, den 22. April, werden bundesweit Lockerungen bei der Stallpflicht verordnet. Das Geflügel musste die vergangenen Monate im Stall verbringen – so auch in großen Teilen Kärntens, da immer wieder Ausbrüche von Vogelgrippe gemeldet wurden. Entwarnung selbst will die “AGES” aber noch nicht geben. “Da ein gewisses Infektions-Risiko besteht, bleibt die Einstufung “erhöhtes Risiko” bestehen”, meint man.

Tote Vögel müssen weiterhin gemeldet werden

Nun soll man besonders auf die Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen achten, wenn man Geflügel hält. Kontakte zwischen Geflügel und Wildvögel sollten bestenfalls vermieden werden. Sollten Gesundheitsprobleme bei Tieren auftreten, sollte man eine Vogelgrippe umgehend durch eine tierärztliche Untersuchung ausschließen, rät die AGES. Zudem müssen weiterhin alle tot aufgefundenen, wildlebenden Wasser- und Greifvögel bei der lokal zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde gemeldet werden.