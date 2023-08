In Österreich

Statistik zeigt: So viel investiert man heuer in die Forschung

Steiermark - Laut Schätzungen von Statistik Austria werden im Jahr 2023 in Österreich etwa 15,5 Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung (F&E) ausgegeben. Die Forschungsquote, also der Anteil der F&E-Ausgaben am nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP), wird in diesem Jahr voraussichtlich bei 3,22% liegen, was einen leichten Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (250 Wörter)