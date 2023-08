Tabellenführer Super: ATSE DSG Dukes erobern die Tabellenführung Graz - Die ATSE DSG Dukes gewannen das Schlagerspiel der Runde mit 9:8 gegen den Hockeyclub Lunatics aus Wien. Zunächst führten die Wiener mit 3:1, doch die Eggenberger kämpften sich zurück und gewannen beeindruckend von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (114 Wörter) © ATSE

Im Schlagerspiel der Runde konnten sich die ATSE DSG Dukes mit 9:8 durchsetzen. In einem Spiel auf hohen Niveau war es der regierende Vizemeister, der Hockeyclub Lunatics aus Wien, der besser ins Spiel fand und nach 7 Minuten 3:1 führte. Danach kämpften sich die Eggenberger in die Partie zurück und drehten die Partie in beeindruckender Weise. In den letzten Minuten war man sich scheinbar schon zu sichern und die Wiener kamen von 9:5 auf 9:8 gefährlich heran. Das war dann auch der Endstand, der ATSE DSG Dukes an die Tabellenspitze katapultiert. Diethard Winzig schnürrte abermals einen Triplepack und war Man of the Match. Auf jeden Fall sahen die Zuseher ein attraktives und torreiches Spiel.