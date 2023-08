Für Kinder zwischen 5 und 18 Jahren Langeweile adé: Die Anmeldung für Ferienprogramme der Stadt Graz startet bald Graz - Bei diesem bunten, abwechslungsreichen Programm aus Sport, Kultur, Veranstaltungen mit Tieren und Abenteuer wird in den Ferien garantiert niemandem langweilig. Mehr dazu liest du hier. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (71 Wörter) © pexels.com

Juhu: Die Anmeldung für die Freizeitangebote in den Sommer- und Herbstferien ist bald freigegeben. Die kleinen Grazer erwartet ein vielfältiges Programm rund um die Themen Sport, Kultur, Veranstaltungen mit Tieren und Abenteuer. Die Anmeldung für die Sommerferien beginnt am 22. Mai um 5.30 Uhr und für die Herbstferien am 25. September um 5.30 Uhr. Ob Drachenboot, Kajak, Rettungsschwimmen – beim Sportprogramm ist für jedes Kind etwas dabei. Die Anmeldung erfolgt hier.