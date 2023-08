Kinder von 5 bis 14 Jahren

Ein toller Sommer: So geht's zum Kinder-Feriencamp mit finanzieller Unterstützung

Graz - Die Sommerferien mitten in Graz zu verbringen und dabei jede Menge Spaß und Action zu erleben, ist ab dem Sommer 2023 möglich. Der CITYPARK bietet heuer in Kooperation mit www.ferien4kids.at zum ersten Mal Feriencamps für Kinder von 5 bis 14 Jahren an.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (186 Wörter)