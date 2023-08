Deutliche Verbesserung Toll: Erfolgreiche Entwicklung des ärztlichen Bereit­schafts­dienstes Steiermark - Seit 2019 gibt es steiermarkweit das neue Modell des ärztlichen Bereitschaftsdienstes, welches mehrfach adaptiert wurde. Dadurch konnte die Versorgung der Bevölkerung deutlich verbessert werden. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (136 Wörter) © fotolia.com Kurhan

In Zahlen bedeutet es die Besetzung von Visitendiensten im Quartal Vier 2022 zu 82,2 Prozent und am Wochenende, sowie an Feiertagen, steigerte sich die Besetzung der Visitendienste auf 72,6 Prozent. Zudem kommen die Wochenendordinationen, die gerne von den Patientinnen und Patienten angenommen werden.

Es gibt noch Luft nach oben

Mit 1. April 2019 wurde der ärztliche Bereitschaftsdienst in der Steiermark neu organisiert. Ärzte übernehmen freiwillig Dienste, für die Koordination und Organisation ist die GVG Gesundheitsversorgungs GmbH zuständig. Seit dem Start erfolgen laufend Weiterentwicklungen, wie auch im April 2022, und auch die Tarife wurden adaptiert. „Die erreichten Verbesserungen im ärztlichen Bereitschaftsdienst der Steiermark sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber es gibt noch Luft nach oben. Wir müssen weiterhin eng zusammenarbeiten, um eine erstklassige Gesundheitsversorgung für alle Bürger sicherzustellen″, betont SPÖ Klubobmann Hannes Schwarz.