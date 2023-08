Am 29.April Die ultimative Partynacht mit MC YANKOO Live im Bollwerk Klagenfurt Klagenfurt - Bist du bereit für einen unvergesslichen Abend im Bollwerk Klagenfurt? Dann komme am Samstag, dem 29. April 2023, vorbei und erlebe MC YANKOO hautnah auf der Bühne im Bollwerk Klagenfurt! Erlebe die perfekte Kombination aus Balkan-Beats und modernen Club-Sounds. Damit wird die Party garantiert zum Knaller! von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (93 Wörter) Werbung © Montage:Bollwerk/MCYANKOO

MC Yankoo, ein internationaler Musiker, wurde am 27. August in Wien geboren. Bekannt wurde er in Österreich durch seinen Song “Shake 3x” mit Rene Rodrigezz und DJ Antoine, der sich 10 Wochen in den Austria Top 40 Charts hielt. Heute tourt MC Yankoo weltweit und hat über 390 Millionen Views auf Youtube, zahlreiche internationale Kooperationen und ausverkaufte Tourneen in den USA (3x), Australien (2x) und Europa (3x) hinter sich. Er trat auch mit Größen wie Pitbull, Sean Paul, Madcon, DJ Antoine, Cro, Sido und vielen anderen auf.