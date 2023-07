Sorge bei den Anrainern Storchen­nest in Villach: Wird es von den ÖBB entfernt? Villach - Von einem Tag auf den anderen schwenkte bei einigen Anrainern von St. Magdalen die Freude in Entsetzen um. Kaum hatte sich ein Storchenpaar auf einem Funkmast der ÖBB eingenistet, sollte das Nest auch schon wieder entfernt werden - so schien es zumindest. Dem war aber nicht so, wie man vonseiten der ÖBB versichert. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (315 Wörter) Leserstory © Johannes Rocil/ KK

Voller Freude dürfen die Anrainer in St. Magdalen, Villach, ein Storchenpaar dabei beobachten, wie sie sich ihr Nest auf einem Funkmast der ÖBB bauen. Von einem Tag auf den anderen hatten die Vögel sich auf den Höhen des Mastes eingenistet. Gespannt warten die Villacher schon auf den Nachwuchs.

Wollten die Arbeiter das Nest entfernen?

Vergangene Woche kehrte allerdings Sorge bei einer 5 Minuten-Leserin ein: Sie konnte beobachten, wie ÖBB-Mitarbeiter auf den Mast kletterten. “Es schien, dass sie das Nest herunterholen wollten. Aber das darf man ja nicht, Störche zählen bei uns bekanntlich zu den geschützten Tierarten”, zeigte sich die Villacherin gegenüber 5 Minuten entsetzt. Nach vielem Betteln und Flehen der Anrainerin, ließen die Mitarbeiter das Nest in Ruhe. “Hoffentlich haben sie die Störche mit ihrer Aktion nicht verscheucht”, so die Villacherin. Schließlich stellt sich dennoch die Frage, ob das Storchennest in naher Zukunft entfernt wird oder nicht.

Alles nur zur Wartung

Bei diesem Fall soll es sich lediglich um eine Begutachtung des Mastes gehandelt haben, weshalb die Mitarbeiter diesen auch bestiegen. “Unsere Mitarbeiter überprüfen regelmäßig, ob bei den Funkmasten alles in Ordnung ist. Das war auch hier der Fall. Das Nest ist also noch immer da”, erläutert ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel. Vogel- bzw. Artenschutz sei bei der ÖBB großgeschrieben. Manchmal werden auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen, damit sich die Störche gemütlich einnisten können.

Vorerst keine Storchkamera für Villach

In Oberösterreich wurde sogar eine Storchkamera von der ÖBB eingerichtet. Online kann man diese in ihrem Nest beobachten. Auf die Frage hin, ob das auch für das Nest in Villach eine Option wäre, antwortete die Pressesprecherin: “Aktuell sind keine besonderen Einrichtungen geplant. Wir werden die Störche aber weiterhin beobachten. Sollten sie wiederkehren, überlegen wir uns weitere Schritte.” Für das Villacher Storchenpaar war das ihr erster Besuch in St. Magdalen.