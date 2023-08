Zur Goldenen Birn Besonderes Menü: Neues Grazer Gourmet-Restaurant serviert "Kokain-Gericht" Graz - Heute Abend ist es soweit: „Zur Goldenen Birn“ sperrt im Parkhotel Graz mit 3-Haubenkoch und historischem Gourmetkonzept auf. Das Menü hält köstliche Überraschungen parat. 5 Minuten dufte die außergewöhnlichen Speisen vorab für euch kosten. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (507 Wörter) V.l.n.r.: Jan Eggers, Elisabeth Johan, Oliver Petritz, Alexander Posch, Liliya und Philipp Florian © Montage: Philipp Lihotzky/Jürgen Schmücking

Eine Neueröffnung nach ganzen 450 Jahren: Es sind längst vergessene Gerichte und alte Rezepturen, die ab 27. April im neuen Fine-Dining-Restaurant im Parkhotel Graz als großes Gourmetmenü serviert werden. Das Konzept selbst lehnt sich an die Historie des Parkhotels an, das im Jahr 1574 erstmals als „Gasthaus Zur Goldenen Birn“ erwähnt wurde. Als Hommage an die alte Zeit trägt das neue Restaurant natürlich wieder den Jahrhunderte alten Namen „Zur Goldenen Birn“ – dieses Mal aber als Fine-Dining-Lokal. Und das Angebot kann sich sehen lassen.

20 Gänge und Häppchen: Genießen auf hohem Niveau

Das außergewöhnliche Menü besteht aus insgesamt 20 Speisen, darunter neun Gänge und elf Häppchen. Ein Gericht, das dabei besonders ins Auge sticht, nennt sich “Sisis Koks” – ein erfrischendes Sorbet aus Zitrone, Orange und Sauerrahm. Serviert wird es in einem kleinen Döschen, dazu gibt es eine dekorative Kreditkarte, auf der sich persönliche Daten von Kaiserin Sisi verstecken. Immerhin gehörte Koks früher in jede Reiseapotheke und noch heute ist im Sisi-Museum in Wien eine Cocain-Spritze ausgestellt, die die Kaiserin zur Schmerzlinderung verwendete, so die historische Verbindung zu dem Gericht. Doch das Menü hat noch zahlreiche weitere Köstlichkeiten auf Lager. Klick dich hier durch die Bildergalerie.

Szegediner / Pörkelt / Kaviarkrapfen © Jürgen Schmücking Austerngulasch © Jürgen Schmücking Meinklang Sauerteigbrot / Bacalhau © Jürgen Schmücking Spanische Suppe – Olla Podrida © Jürgen Schmücking Hommage an den Zarenbesuch 1873 - Rollgerste / Karotte / Sanddorn © Jürgen Schmücking Goldene Birn - Krebsmeridon / Gänseleber / Birne © Jürgen Schmücking Blanc Manger- Wolfsbarsch / Karfiol / Joghurt © Jürgen Schmücking Haldersau - Dotter / Sellerie / Wildschwein © Jürgen Schmücking Sisis Koks © Jürgen Schmücking Das gestrichene Gericht - Ente / Marille © Jürgen Schmücking Polenta Conzo - Polenta / Taleggio / Petersilie / Molke © Jürgen Schmücking Schlossgarten - Estragon /Rhabarer © Jürgen Schmücking Giraffentorte - Kaviar / Spargel / Erdbeer / Sauerrahm © Jürgen Schmücking Giraffentorte - Kaviar / Spargel / Erdbeer / Sauerrahm © Jürgen Schmücking

Ein unschlagbares Team

Natürlich verspricht auch die Besetzung des neuen Fine-Dining-Restaurants höchstes Kochhandwerk und Kreativität: Neben Küchenchef Alexander Posch (u.a. Gault&Millau Aufsteiger des Jahres 2018, 3 Hauben, Top-50 Österreich Schlemmer Atlas) konnte mit Jan Eggers (zuletzt Sous Chef im Gourmet Restaurant Hubert Wallner) einer der besten Patissiers des Landes gewonnen werden. Ihnen zur Seite steht mit Elisabeth Johan eine Köchin, die als Mitglied des österreichischen Kochnationalteams ebenfalls zu den großen Talenten zählt. Sommelier im neuen Restaurant „Zur Goldenen Birn“ wird Oliver Petritz (zuletzt ebenso bei Hubert Wallner). Küchenchef im hoteleigenen Hauben-Restaurant „Florian“, das weiterhin auf eine gehobene österreichische Küchenlinie setzt, bleibt Kurt Mörth.

v.l.n.r: Elisabeth Johan, Oliver Petritz, Alexander Posch, Jan Eggers © Philipp Lihotzky

Auf kulinarischer Zeitreise

„Seit bald 450 Jahren ist dieser Ort eine historische Adresse. Mit der ,Goldenen Birn’ wollen wir die Gäste auf eine kulinarische Zeitreise mitnehmen und ihnen in moderner Form die Aromen aus längst vergessenen Zeiten servieren“, sagen die Parkhotel-Eigentümer und Gastgeber Liliya und Philipp Florian. Ein Versprechen, das nicht nur köstlich klingt: Inspirationen für das neue Restaurant holen sich die Köche aus überlieferten Gerichten der ehemaligen Kronländer vom Königreich Böhmen bis zum Königreich Dalmatien. Zudem dienen alte Rezepturen aus den Aufzeichnungen des Kaisers als Ideenquelle für spannende Neuinterpretationen.

Köstliche Neueröffnung

Geöffnet hat das neue Restaurant „Zur Goldenen Birn“ ab 27. April von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 18 Uhr. Auf Reservierung servieren die Köche ein Menü aus rund 20 Häppchen und Gängen – jedes einzelne Gericht erzählt auf subtile Weise die Geschichte seiner Herkunft sowie die Idee der kulinarischen Interpretation. Philipp Florian: „So entsteht ein abwechslungsreicher Reigen quer durch die Küchen Europas mit zahlreichen Anekdoten und Überraschungen.“ Auf Anfrage sind auch vegetarische und sogar vegane Kreationen möglich.