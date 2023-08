Am 14. Mai! Happy Muttertag: Feier deine Mama in der Playworld! Spielberg - Muttertag steht vor der Tür, aber ihr sitzt noch immer vor einem weißen Blatt Papier, was die Planung angeht? Dann haben wir hier das perfekte Ausflugsziel für die ganze Familie, bei dem ihr auch noch sparen könnt! In der Playworld Spielberg haben an Muttertag alle Mamas freien Eintritt in die Kids Area! Also Kinder, schnappt euch eure Mama und verbringt den Tag der Mamas in der Playworld Spielberg! von Carla Staber 2 Minuten Lesezeit (320 Wörter) Werbung In der Playworld Spielberg haben an Muttertag alle Mamas freien Eintritt in die Kids Area! © Playworld Spielberg

Bald ist Muttertag, aber ihr wisst nicht, was ihr machen sollt? Schluss mit Langeweile! Denn an Muttertag hat die Playworld Spielberg, das größte Vergnügungsareal in Österreich, etwas ganz Besonderes zu bieten. Am 14. Mai gibt es das Muttertags-Special. Alle Mamas haben den ganzen Tag freien Eintritt in die Kids Area! Also, worauf wartet ihr noch?

© Playworld Spielberg

Die Crazy Hours sorgen für Crazy viel Spaß!

So könnte der nächste Familienausflug noch besser werden. In der Playworld Spielberg könnt ihr ab sofort immer von Mittwoch bis Freitag von den Crazy Hours profitieren. Für nur neun Euro, zzgl. drei Euro Jumping Socken, 60 Minuten lang in der Jump Area springen und hüpfen bis zum Umfallen. Der perfekte Ort, an dem Luftakrobaten und Springmeister aufeinandertreffen. Bringt die ganze Familie mit und grenzenloser Spaß ist garantiert.

© Playworld Spielberg

Die Playworld hat aber noch mehr zu bieten!

Egal ob Schul- oder Betriebsausflüge, Polterrunden oder Partygruppen; mit den Special Fun Packages könnt ihr in der Playworld Spielberg bei jedem Anlass sparen. Anfragen gerne einfach per Mail an

[email protected] oder telefonisch unter +43 3512 204 00!

Jetzt neu: Playworld Merchartikel

Kaum zu glauben, was man in der Playworld Spielberg alles bekommt. Denn ab sofort hat sie mega coole Werbeartikel im Angebot. Die Playworld Racing Bikes in coolen Farben sind direkt in der Playworld verfügbar. Doch das ist noch nicht alles. Ein Playworld Fußball, Maskottchen und vieles mehr kann man in der Playworld kaufen! Cool, oder?

© Playworld Spielberg

Alle Wege führen in die Playworld!

Die Playworld in Spielberg ist nicht nur für unsere steirischen Gäste! Aus Kärnten ist man auch sehr rasch im größten Vergnügungsareal Österreichs. Von der Autobahn (S36) kommend, die Ausfahrt Zeltweg-Ost nehmen, rechts abbiegen und nach circa 200 Metern befindet sich die Playworld auf der rechten Seite. Es stehen ausreichend gratis Parkplätze für die Gäste zu Verfügung.