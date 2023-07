Von Anton Paar gesponsert "Tankstelle menschlicher Wärme": Neuer E-VinziBus startet seine erste Ausfahrt Graz - Nach sechs Jahren täglichen Einsatzes und 130.000 gefahrenen Kilometern wurde die Instandhaltung des VinziBus immer aufwendiger. Mit einem brandneuen Fahrzeug half der langjährige Unterstützer der VinziWerke, Messtechnikspezialist Anton Paar, aus. Ab sofort fährt die neue „Tankstelle menschlicher Wärme“ vollelektrisch durch Graz. von Elisa Auer 2 Minuten Lesezeit (251 Wörter) (v. l.) Koordinatorin der VinziWerke Amrita Böker, CEO der Anton Paar GmbH Dr. Friedrich Santner, Leiterin des VinziBus Gabriele Grössbauer, Mitbegründerin der Vinzengemeinschaft Michaela Ferk, Pfarrer Wolfgang Pucher, Executive Director of Administration der Anton Paar GmbH Maria Santner, VinziBus-Mitbegründer Thomas Ferk, Mitarbeiter der Anton Paar GmbH und ehrenamtliche Helfer Robert Novak, Patrick Reinbacher und Florian Fuchs © Anton Paar GmbH

Heute Abend ist es so weit: Der neue E-VinziBus startet seine erste Ausfahrt. Als Gesichter des Projekts präsentieren sich VinziWerke-Gründer Pfarrer Wolfgang Pucher und VinziBus-Mitgründer Thomas Ferk. Mit an Board befinden sich zudem auch Mitarbeiter von Anton Paar, die für das leibliche Wohl sorgen sollen.

E-Mobilität: ein weiterer Schritt in Richtung Nachhaltigkeit

11.000 Portionen an belegten Broten und Tee gibt der VinziBus allein in Graz jährlich aus, heißt es in der Presseaussendung. „Vor allem schätzen unsere Gäste jedoch die persönliche Begegnung auf Augenhöhe, das offene Ohr und die Gemeinschaft, die in über 30 Jahren seines Bestehens entstanden ist“, erklärt Thomas Ferk. Den VinziBus gibt es nun schon seit über zwanzig Jahren. Am 1. Dezember 1991 hatte die “Tankstelle menschlicher Wärme, wie Pfarrer Wolfgang Pucher den Bus liebevoll bezeichnet, seine erste Ausfahrt. Das Unternehmen Anton Paar hatte bereits 2006 zwei Busse gesponsert und auch heuer dürfen sich die Vinzi-Werke über einen voll elektrobetriebenen Bus freuen.

Der neue vollelektrische VinziBus ist bereit zur Abfahrt! (c) Anton GmbH

“Nachhaltigkeit ist uns bei den VinziWerken sehr wichtig. Allein durch den VinziMarkt in Graz werden täglich zwei Tonnen an Lebensmitteln gerettet. Dass wir nun auch einen Schritt in Richtung E-Mobilität gehen können, freut uns enorm“, betont die Koordinatorin der Vinziwerke Amrita Böker. An 365 Tagen im Jahr fährt der VinziBus drei Stationen (Augarten, Jakominiplatz & Hauptbahnhof) in Graz an, verteilt dort belegte Brote und warmen Tee an Menschen in Not.