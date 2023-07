Kindermalwettbewerb "Tierisch" begeistert: Kleine Künstler gestalten Maskottchen für Kärnten Kärnten - Bei einem Kindermalwettbewerb wurde ein Maskottchen für Kärnten als kinder- und familienfreundlichste Region Europas gesucht und gefunden. Nun wurden die kleinen Künster ausgezeichnet. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter) #GOODNews LH Peter Kaiser überreichte an Theresa Mossegger, Johannes Haider und Valentina Drobesch die Preise. © LPD Kärnten/Just

Österreich ist eines der artenreichsten Länder Mitteleuropas. Fast 3.000 Pflanzenarten und 54.000 Tierarten leben bei uns. Doch diese Vielfalt nimmt dramatisch ab. Auch in Kärnten werden die Tiere und Pflanzen immer weniger. Das Land Kärnten hat dies und die Realisierung des 100 Prozent-Kärntner Kinderstipendiums zum Anlass genommen, um Kärntens Kinder für das wichtige Thema „Biodiversität“ zu sensibilisieren.

Tierisches Maskottchen für Kärnten

Alle Elementarbildungseinrichtungen erhielten auf Initiative von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) dazu ein Malbuch mit Tieren unseres Bundeslandes. Noch dazu konnten die Kinder tolle Preise gewinnen, indem sie ein tierisches Maskottchen für Kärnten als kinder- und familienfreundlichste Region Europas zeichnen. Eine vierköpfige Fachjury wählte dann aus dutzenden Einreichungen die Sieger aus. Montagabend, 24. April 2023, nahmen schließlich die drei Erstgereihten ihre Preise entgegen. Und auch alle restlichen kleinen Teilnehmer können sich über schöne Sachpreise freuen, die ihnen zugeschickt werden. „Mit der Beteiligung der Kinder binden wir sie nicht nur mit ein, wir erreichen damit auch ihre Eltern und Großeltern und schaffen damit auch das nötige breite Bewusstsein für unser Engagement“, so Kaiser.

Ein “Herz” für Kärnten

Den ersten Platz belegte Theresa Mossegger aus Grafenstein mit ihrer Zeichnung „Herz“. Sie freut sich über eine Familiengeburtstagsparty im Lollipop im Einkaufszentrum Atrio. Platz zwei ging an Johannes Haider aus St. Veit für einen gemalten „Dino“. Der Preis: Familienrodeln inklusive Familienjause auf der Gamskogelhütte. Und last but not least erhielt Valentina Drobesch aus Kühnsdorf einen Einkaufsgutschein für die Fussl Modestraße für ein „Männchen“. Der Landeshauptmann freute sich „tierisch“ mit den drei Erstgereihten und dankte allen kleinen Kärntner Künstlerinnen und Künstlerinnen für die Teilnahme.