Auf weitere Projekte Kultur­gremium: Kaiser bedankt sich für großes Engagement Kärnten - Das Kärntner Kulturgremium initiierte in den vergangenen fünf Jahren wesentliche Maßnahmen zur Sichtbarmachung und Förderung Kärntens Kultur.

Gestern, Montag 24. April 2023, fand die die letzte Sitzung des Kärntner Kulturgremiums in der aktuellen Funktionsperiode statt. Dieser Beirat wurde eingerichtet, um die Landesregierung in grundsätzlichen oder sonst bedeutsamen Fragen der Kulturpolitik zu beraten. „Die öffentlich sichtbarsten Aktivitäten des Gremiums stellen die kulturellen Schwerpunktjahre sowie die Verleihung der Kärntner Kulturpreise dar. Aber auch abseits davon wurden wichtige Weichenstellungen initiiert, wie zum Beispiel die Einrichtung neuer Kulturstipendien, eine Erhöhung des Budgets der Carinthian Film Commission, die Einrichtung der Homepage über Kunst im Öffentlichen Raum oder die Novellierung des Kärntner Landesarchivgesetzes“, hebt Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) hervor.

Große Heraufforderungen während der Pandemie

Besonders bedankt sich der Kulturreferent bei den involvierten Mitgliedern für den Einsatz zur Schaffung einer Stelle für Kunst am Bau. Eine große Herausforderung stellte auch die Zeit der Pandemie dar, in welcher das Kulturgremium unter anderem Empfehlungen zum Umgang mit COVID-19 im Zusammenhang mit dem Kulturbereich erstellt hat. Zudem fanden in dieser für alle schwierigen Zeit vermehrte Beratungen und Jurysitzungen des Kulturgremiums statt.

Vorfreude auf gemeinsame Projekte

In der ablaufenden Funktionsperiode zeichneten Erich Schwarz als Vorsitzender und Anke Bosse als stellvertretende Vorsitzende für die Leitung des Kärntner Kulturgremiums verantwortlich. „Ich möchte mich bei ihnen, den Fachbeiratsvorsitzenden und allen Mitgliedern für ihre engagierte Arbeit herzlich bedanken“, würdigt Kaiser den wertvollen Beitrag des Kulturgremiums für Kärntens Kultur. Er bedauere einerseits das Ende der Funktionsperiode und das Ausscheiden einiger langjähriger Mitglieder, freue sich aber ebenso auf die Neukonstituierung und die Fortführung der gemeinsamen Arbeit.