Ausnahmen, wenn notwendig Ab Mon­tag endet FFP2-Masken­pflicht auch in Kranken­häusern Steiermark - Über drei Jahre begleiten uns nun schon Regelungen und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Langsam werden nun allerdings auch die letzten noch bestehenden Maßnahmen aufgehoben. Bis 30. Juni möchte die Bundesregierung in Österreich dann jedenfalls wieder in den Regelbetrieb übergehen. von Sabrina Tischler

Ein Ende der letzten noch verbleibenden Corona-Maßnahmen in Österreich ist in Sicht – wir haben berichtet. Bereits in wenigen Tagen wird der erste Schritt im “Fahrplan” der Bundesregierung schlagend: Die FFP2-Maskenpflicht endet am 30. April. Diese gilt aktuell ja noch in besonders vulnerablen Bereichen des öffentlichen Lebens wie Arztpraxen und Krankenhäuser. Wir haben bei der “KAGes” nachgefragt, was das nun tatsächlich bedeutet.

Ausnahmen, wenn notwendig

In den Krankenhäusern der “KAGes” werde das auch genau so umgesetzt, wie die steirische Krankenhausgesellschaft gegenüber 5 Minuten bestätigte. Das heißt also, dass ab 1. Mai, also ab kommender Woche, dann keine FFP2-Tragepflicht mehr bestehen wird, weder für das Personal, noch für Patienten und Besucher. Allerdings: “Es könnte zu möglichen Ausnahmen in einzelnen Krankenhäusern beziehungsweise auf einzelnen Stationen kommen, wenn notwendig”, heißt es von der KAGes. Heißt so viel wie: Wenn es das Infektionsgeschehen notwendig macht, könnte durchaus wieder eine FFP2-Pflicht an betroffenen Standorten kurzfristig eingeführt werden.