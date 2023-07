Hubert Wallner "Goldener Spargel" geht nach Kärnten Maria Wörth / Dellach - Der Haubenkoch vom Wörthersee, Hubert Wallner, wird dieses Jahr mit dem "Goldenen Spargel" ausgezeichnet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (72 Wörter) Hubert Wallner ist um eine Auszeichnung reicher. © Daniel Waschnig Photography

Spargelkoch des Jahres 2023 ist niemand geringerer als der Kärntner Haubenkoch Hubert Wallner. Er wird vom internationalen Feinschmeckerorden “Chaine des Rotisseurs” mit diesem prestigeträchtigen Titel ausgezeichnet. Die Auszeichnung wird Wallner dann am 9. Mai am Marchfelderhof in Deutsch-Wagram (Niederösterreich) erhalten. Rund um die Veranstaltung wird es unter anderem auch ein “feines, fünfgängiges Spargel Diner Amical” geben. Zum Spargel-Feinschmecker des Jahres 2023 wird übrigens Dompfarrer Toni Faber aus Wien gekürt.