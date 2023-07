Am Samstag, dem 22. April, soll ein 28-Jähriger aus Oberösterreich seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung in Graz brutal ermordet haben, indem er zahlreiche Male mit einem Messer auf sie einstach. Die mutmaßliche Tatwaffe konnte am Tatort sichergestellt werden.

Zweites Menschenleben auf dem Gewissen

Kurz darauf verursachte er absichtlich einen Unfall. Man geht davon aus, dass der Tatverdächtige Selbstmordabsichten hegte. Bei dem Unfall kam ein 31-jähriger Lenker aus Graz ums Leben. Der 28-Jährige jedoch kam mit schweren Verletzungen davon. Er wurde ins LKH Graz gebracht und in den künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Aus Koma geweckt

Bereits gestern wurde angekündigt, dass der Tatverdächtige aus dem Koma geweckt werden sollte, um endlich seine Vernehmung durchzuführen. Man wartete, dass sein medizinischer Zustand es zuließ. Nun scheint es so weit gewesen zu sein. Wie die “Steirerkrone” berichtet, soll der 28-Jährige bereits aus dem Tiefschlaf geweckt worden sein. Wann es endgültig möglich sein wird, ihm zu vernehmen, sei derzeit noch unklar.