Jungprofivertrag Vertrag verlängert: Tim Geifes bleibt den „Adlern“ treu Villach - Tim Geifes ist ein junger österreichischer Stürmer, der im Vorjahr aus den USA zu den „Adlern” gekommen ist. Er erhält bei den Blau-Weißen auch für die kommende Saison einen Jungprofivertrag und soll auch beim Kooperationspartner Kitzbühel in der Alps Hockey League Spielpraxis und Erfahrung sammeln. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (143 Wörter) Tim Geifes freut sich auf einen weiteren Vertrag in Villach. © Stefan Ritzinger / RS-Sportfoto

„Tim überzeugt mit einem Gardemaß von 1,87 Meter Körpergröße und gilt als Zwei-Wege-Stürmer, der hart arbeitet und keine Scheibe verloren gibt. Er wird im August das Trainingscamp in Villach bestreiten, wobei er sich fürs Profi-Team empfehlen kann“, betont EC iDM Wärmepumpen VSV-Teammanager Andreas Napokoj.

12 Tore und neun Assists

Insgesamt 45 Spiele absolvierte der mittlerweile 20-jährige Flügelstürmer und kam dabei auf 12 Tore und neun Assists. Bei den Villacher „Adlern” brachte er es in der vergangenen Saison auf insgesamt acht Einsätze, in Kitzbühel in der Alps Hockey League stand er 37 Mal am Eis und erzielte dabei vier Scorerpunkte. Tim Geifes: „Ich freue mich, dass ich einen weiteren Vertrag in Villach bekommen habe. Das ist für mich eine Super-Möglichkeit, beim Sommercamp im August mit guten Leistungen zu überzeugen und den Sprung in die VSV-Mannschaft zu schaffen.“