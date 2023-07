2,5 statt 8,6 Prozent Erhöhung: Miet­preisbremse in Villach! Jetzt spart ihr euch knapp 300 Euro pro Jahr Villach - Am Freitag wird im Villacher Gemeinderat erstmals eine Mietpreisbremse fixiert: Zwei Jahre lang wird in Stadtwohnungen die Miete nur um 2,5 Prozent steigen. Schon im ersten Jahr beträgt die durchschnittliche Ersparnis pro Wohnung rund 300 Euro. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (301 Wörter) © 5min.at

Horrende Inflationswerte machen das Wohnen für immer mehr Menschen zum unbezahlbaren Luxus. Eine effektive Lösung wäre eine bundesweite Mietpreisbremse für alle Wohnungen. Eine Erhöhung, die deutlich unter der Teuerungsrate liegt, würde den Menschen spürbare und nachhaltige Entlastung bringen. “Leider kann sich die Bundesregierung zu diesem wichtigen Schritt für die Bevölkerung nicht durchringen”, sagt Villachs Bürgermeister Günther Albel.

Mietsteigerung von 2,5 Prozent

Zumindest in Villach werden jetzt Maßnahmen ergriffen. Der Gemeinderat wird am kommenden Freitag mit den Stimmen von SPÖ, FPÖ, ÖVP und ERDE eine Mietpreisbremse für städtische Wohnungen beschließen. Für die Jahre 2023 und 2024 wird eine maximale Mietsteigerung von 2,5 Prozent festgesetzt. Dies liegt weit unter dem inflationsbedingt hohen Richtwert von 8,6 Prozent, der in Villach und dem Rest von Österreich drohte. “So einen Schritt mussten wir als Stadt noch nie setzen”, sagt Albel. “Es entspricht aber meinem Verständnis von politischer und sozialer Verantwortung, in schwierigen Zeiten außergewöhnliche Maßnahmen zu ergreifen.”

300 Euro pro Haushalt sparen

Die Villacher Mietpreisbremse wird für 1345 Wohnungen gelten, in denen knapp 3000 Menschen leben. Im ersten Jahr werden sie im Durchschnitt rund 300 Euro pro Haushalt sparen. Im zweiten Jahr wird sich diese Summe auf insgesamt 400 bis 600 Euro erhöhen, je nach Höhe der Inflation. “Diese Mietpreisbremse zeigt, dass die Stadt Villach besonders in schwierigen Zeiten genau weiß, auf welcher Seite sie stehen muss: auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger”, sagt Wohnungsreferent Stadtrat Erwin Baumann.

Villach ist damit die erste Stadt, die auf ein Mietpreisbremsen-Modell zurückgreift, das der Städtebund Kärnten unter der Leitung von Obmann Günther Albel in den vergangenen Tagen entwickelt hat. Das Modell ist auf freiwilliger Basis für alle Kärntner Gemeinden anwendbar und kann bei insgesamt rund 10.000 Wohnungen eingesetzt werden.