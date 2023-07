Täter werden gesucht

Einbruchsdiebstahl: Unbekannte stahlen Bargeld aus Geschäftslokal

Wolfsberg - Unbekannte Täter brachen in der gestrigen Nacht in ein Geschäft in Wolfsberg ein und stahlen Wechselgeld im Wert von mehreren hundert Euro. Der Schaden wird noch untersucht, eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (51 Wörter)