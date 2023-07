Sanierung des Betriebes nicht zielführend Klagenfurter Traditions­gasthaus ist insolvent Klagenfurt - Die MIGO GASTRO GmbH, Betreiber des "Gasthof zum Weißen Ross" in Klagenfurt, hat Insolvenz angemeldet und ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt wurde eröffnet. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (177 Wörter) © pixabay

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der MIGO GASTRO GmbH – Betreibergesellschaft des „Gasthof zum Weißen Ross“ in der St. Veiter Straße in Klagenfurt ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Es handelt sich hierbei um ein Konkursverfahren. Die Verbindlichkeiten betragen rund 82.000 Euro. Von der Insolvenz sind 10 Gläubiger und keine Dienstnehmer mehr betroffen.

Insolvenzursachen

Als Ursachen der Insolvenz gibt die Schuldnerin an, dass nach Eröffnung im Jahr 2021 die Geschäftsentwicklung durchaus als positiv zu bezeichnen war, jedoch ist es trotz intensiver Bemühungen der Gesellschafter und erheblichen Eigenleistungen durch diese, nicht gelungen einen dauerhaft gewinnbringenden Geschäftsbetrieb zu etablieren.

Seit Herbst 2022 sind die Umsätze rückläufig und musste nach dem Weihnachtsgeschäft im Dezember zur Kenntnis genommen werden, dass die Umsätze nicht mehr ausreichen, um die laufenden Kosten zu bedienen. Somit wurde nach den Monaten Jänner und Februar 2023 festgestellt, dass eine Sanierung des Betriebes nicht zielführend erscheint und der Betrieb mit 15. März 2023 geschlossen wurde. Sämtliche Mitarbeiter wurden mit diesem Zeitpunkt abgemeldet.