Am Sonntag Er konnte es kaum erwarten: Oliver erblickte Licht der Welt im Wohn­zimmer Voitsberg - Zu einem nicht alltäglichen, dafür umso schöneren Einsatz wurde das Rote Kreuz am Sonntagmorgen, 23. April 2023, in Voitsberg gerufen. Bei Klaudia N. (25) setzten plötzlich Wehen ein, wenig später kam Sohn Oliver im Beisein vom Notarzt am Wohnzimmertisch zur Welt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) Nach dem komplikationslosen Transport in die Uniklinik Graz entstand dieses emotionale Foto. © Gerhard E. | Rotes Kreuz Stmk.

“Es ist alles so schnell gegangen”, erzählt Sandor S., jetzt zweifacher Vater und Lebensgefährte von Klaudia. Bei den Untersuchungen am Vortag im Krankenhaus Wolfsberg war noch alles in Ordnung. In der Nacht habe sich die junge Mutter jedoch anders hinlegen müssen, um gut zu schlafen.

Auf Couch im Wohnzimmer

Kurz nach 4 Uhr morgens überschlugen sich dann die Ereignisse: Erste Wehen und der Blasensprung setzten ein. Sofort wurde von Sandor der Notruf alamiert und die Ledercouch zum Krankenbett umfunktioniert. Als das Rettungsteam ankam, erkannten sie sofort die Lage und forderten mit dem Stichwort “beginnende Geburt” den Notarzt nach. Auch das Hebammenzentrum Voitsberg wurde verständigt, jedoch hatte der kleine Mann nicht vor, auf die Hebamme zu warten.

Mutter und Kind sind wohlauf

Kurzerhand wurde das Wohnzimmer im Einfamilienhaus zum Keißsaal umfunktioniert und einer Hausgeburt stand nun nichts mehr im Wege. Im Beisein von Notarzt Wolfgang H. und Notfallsanitäter Daniel G. erblickte Oliver wenig später das Licht der Welt und das ganz ohne Komplikationen. In der Zwischenzeit packte der frischgebackene zweifache Familienvater die letzten Sachen der Kliniktasche und kümmerte sich um seine Tochter Vanessa (5). An die Einsatzkräfte erwähnte er lobend: ” Sie waren so freundlich und wussten sofort, was zu tun war – wir haben uns sehr gut aufgehoben gefühlt. Mutter und Kind sind wohlauf und können voraussichtlich Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen.