Gemeinderatssitzung Frei­heitlicher-Gemeinde­ratsklub: Video­überwachung in der Innenstadt soll ausgebaut werden Kärnten - Die FPÖ möchte in der heutigen Gemeinderatssitzung einen Antrag stellen, der den konkreten Ausbau der Videoüberwachung im Bereich der stark frequentierten Plätze und Gassen in der Innenstadt verfolgt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (100 Wörter)

Die FPÖ Klagenfurt möchte in der heutigen Gemeinderatssitzung einen Antrag stellen, der den konkreten Ausbau der Videoüberwachung im Bereich der stark frequentierten Plätze und Gassen in der Innenstadt verfolgt. Die Videoüberwachung trägt zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit bei und kann helfen, Straftaten zu vermeiden oder aufzuklären. Entsprechende Maßnahmen und Möglichkeiten sollen im Einklang mit der Datenschutzverordnung (DSGVO) im Bereich der Videoüberwachung überprüft werden. Erst vor kurzem wurde in der Villacher Innenstadt eine neue Videoüberwachung in der Leiningengasse angebracht. Die FPÖ fordert den weiteren Ausbau in der Klagenfurter Innenstadt.