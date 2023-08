Ab sofort 95 Jahre Kärntner­milch: 9 Auf­kleber sammeln und über 50 wert­volle Preise gewinnen! Kärnten - Ab sofort startet die Kärntnermilch wieder ihr begehrtes Sammel-Gewinnspiel. Unter dem Motto „95 Jahre — Wir bleiben dran“ möchte die Kärntnermilch Bewusstsein dafür schaffen, dass sie dranbleiben, wenn es um Umwelt-, Klima- und Naturschutz sowie Ressourcenschonung geht. Das ist nachhaltiger Genuss! von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) Werbung Kärntnermilch Obmann Albert Petschar und Kärntnermilch Geschäftsführer Helmut Petschar mit dem begehrten Samelpass © Kärntnermilch

Auf den angebundenen Verschlusskappen der pflanzenbasierten Kartonverpackungen findest du ab sofort unterschiedliche ”95 Jahre Kärntnermilch” sowie „Wir bleiben dran!“-Aufkleber. Neun Kleber sammeln, auf die Sammelkarte aufkleben, Gewinnkarte ausfüllen, bis 30. November 2023 an die Kärntnermilch schicken und mit etwas Glück einen von über 50 wertvollen Preisen gewinnen. Im Sammelgewinnheft findest du die Gewinnkarten sowie viele nützliche und interessante Informationen. Das Heft gibt es auch zum Download auf kaerntnermiIch.at!

Sammeln und gewinnen! © Kärntnermilch

9 Aufkleber und 50 wertvolle Preise

“Ein besonders großer Dank gilt unseren langjährigen Kooperationspartnern. Ohne ihre Unterstützung wäre die Umsetzung dieses Gewinnspieles undenkbar”, so das Kärntnermilch-Team. Partner wie der Kärntnerhof Bad Kleinkirchheim, Rettl Kilts & Fashion, Kinderhotels Europa, Hotel Seven, Urlaub am Bauernhof, Restaurant Jedermann, Latte Art Staatsmeisterin Tamara Nadolph, Wirtshaus 29er in Villach, die Kärnten Card, der Landesskiverband Kärnten sowie die Destillerie Jesche haben eine Vielzahl toller Preise zur Verfügung gestellt. Außerdem gibt es vielfältige Kärntnermilch-Spezialitäten zu gewinnen! Also worauf noch warten? Mitspielen lohnt sich!

Diese Preise warten auf dich! © Kärntnermilch

Tradition des Sammelheftes

„Das Sammel-Gewinnspiel hat bei uns schon eine lange Tradition. Uns erreichen jedes Jahr mehrere hunderttausend Einsendungen, was uns als Kärntnermilch sehr stolz macht. Mit diesem Sammelheft möchten wir unseren Konsumentinnen und Konsumenten einen Anreiz bieten und ihre Treue belohnen. Der Kauf unserer regionalen Produkte leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung unserer bäuerlichen Strukturen und sichert Arbeitsplätze in Kärnten”, so Direktor Helmut Petschar.