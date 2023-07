In der Landesverwaltung Gleiche Rechte: Immer mehr Frauen übernehmen die Führung Graz - Am Dienstag, dem 25. April 2023, wurde der Bericht der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten Sabine Schulze-Bauer und der Gleichbehandlungskommission dem Landtag vorgelegt und der Öffentlichkeit präsentiert. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (205 Wörter) SYMBOLFOTO - Frau © Pixabay

Der Bericht bietet einen Überblick über den Stand der Verwirklichung der Gleichbehandlung und Frauenförderung für den Zeitraum 2020 bis 2022 in der Steiermark und gibt Einblick in die Tätigkeit der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten.

Barrierefreie und gendergerechte Kommunikation

„Der Berichtszeitraum war vor allem von der Corona-Pandemie und der Umsetzung der betreffenden Maßnahmen geprägt. Dennoch ist es gelungen, Schwerpunktthemen zu bearbeiten und bewusstseinsbildende Maßnahmen zu setzen. Ein wesentliches Thema, das immer wieder in der Ombudschaft nachgefragt wird, betrifft die barrierefreie, gendergerechte Kommunikation”, betont die Landes-Gleichbehandlungsbeauftragte Sabine Schulze-Bauer.

Wandel deutlich sichtbar

Der Anteil an Frauen in Führungspositionen in der Landesverwaltung ist um sechs Prozent gestiegen. Auch Väterfrühkarenz wird vermehrt in Anspruch genommen. Das Land Steiermark unterstützt nicht nur die Gleichbehandlung in unterschiedlichsten Bereichen, sondern fördert auch durch Vereinbarkeitsmaßnahmen die Ausgeglichenheit der Geschlechter in den einzelnen Berufshierarchien. „Erfreulich ist, dass der Frauenanteil in Führungspositionen in den letzten Jahren gestiegen ist. Die im Landes-Frauenförderungsprogramm vorgesehene Quote von 50 Prozent ist allerdings noch nicht erreicht. Den Wandel von Rollenbildern sieht man auch bei der Inanspruchnahme der Väterfrühkarenz. Von 2020 bis 2022 nahmen in der Landesverwaltung diese Möglichkeit um 19 Väter mehr in Anspruch als in den Jahren davor”, erklärt Schulze-Bauer.