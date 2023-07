Zeit in der Natur

Endlich: Am 29. April eröffnet die Sommerbergbahn am Weissensee

Weissensee - Mit Saisonauftakt am 29. April öffnet die Weissensee Sommerbergbahn als Erste in Kärnten ihre Tore. Mountainbike-Freaks & Genusswanderer dürfen sich über eine Fülle an Freizeitaktivitäten freuen.

von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (128 Wörter)