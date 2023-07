Kollegen befreiten den Mann Lebens­gefährlich verletzt: Arbeiter (20) unter 4-Tonnen-Werkstück eingeklemmt Sommersgut - Dienstagmittag, 25. April 2023, kam es in einer Fabrikshalle zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Metall-Facharbeiter wurde dabei lebensgefährlich verletzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Dirnbach/Karl Lenz

Gegen 14 Uhr war ein 20-jähriger Facharbeiter in einer Firmenfabrikshalle in Sommersgut mit Schweißarbeiten beschäftigt. Nach Abschluss der Arbeit hob er das 4 Tonnen schwere Werkstück mittels Hallenkran an um dieses entsprechend umzulegen. Dabei riss einer der Schwerlastgurte an welchem das 4 Tonnen schwere Element befestigt war und stürzte auf den Arbeiter. Er wurde darunter eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Kollegen befreiten Arbeiter

Erst durch die Hilfe seiner Arbeitskollegen, welche das Werkstück mittels Hallenkran anhoben, konnte der Mann schlussendlich befreit werden. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in das LKH Graz überstellt. Das Arbeitsinspektorat wurde verständigt und untersucht nun den genauen Unfallhergang.