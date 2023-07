Heute Morgen Gesamte Straße gesperrt: LKW umgekippt und über Böschung gestürzt Winklern - Ein LKW-Fahrer verlor auf der B106 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kippte um. Der Fahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Straße blieb für die Bergung des LKWs den ganzen Tag über gesperrt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) SYMBOLFOTO © FF Krottendorf

Ein 34-jähriger Kraftfahrer lenkte am heute um 9 Uhr seinen LKW von Winklern in Richtung Lainach. Aus bisher noch nicht geklärter Ursache kam er auf das schmale, unbefestigte Bankett. Trotz Gegenlenken konnte er den LKW nicht auf der Fahrbahn halten. Der LKW kippte nach rechts über die abfallende Böschung und kam dort zum Stillstand. Der angegurtete Lenker konnte sich selbstständig aus der Fahrerkabine befreien. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Lienz eingeliefert. Für die Bergung des LKW blieb B106 für den gesamten Verkehr bis in die Abendstunden gesperrt.