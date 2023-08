Auto war unversperrt Festgenommen: Mann (25) stahl Auto in Klagenfurt Klagenfurt - Heute um 14.11 Uhr stahl ein 25-jähriger Mann aus Nigeria einen unversperrten PKW mit Schlüssel im Zündschloss, welcher im Stadtgebiet von Klagenfurt abgestellt war. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © 5min.at

Ein 25-jähriger Mann aus Nigeria stahl heute um 14.11 Uhr den im Stadtgebiet von Klagenfurt unversperrt und mit Schlüssel im Zündschloss abgestellten Wagen eines 31-jährigen Mannes aus Klagenfurt, welcher kurz in ein Lokal gegangen war und entfernte sich mit diesem in unbekannte Richtung. Nach Anzeigeerstattung durch den Geschädigten und intensiver Fahndung der Polizei im Stadtgebiet, konnte das Fahrzeug heute um 15.25 Uhr am Parkplatz vor einem Geschäft in der Siebenhügelstraße aufgefunden und der Tatverdächtig vor Ort festgenommen werden. Die StA Klagenfurt ordnete die Anzeige auf freiem Fuß an.