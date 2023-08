Das Wetter: Schnee bis auf 800 Meter: Der Mittwoch in der Steiermark ist wechselhaft Steiermark - Am Mittwoch erwartet uns durch die nordwestliche Höhenströmung unbeständiges Wetter. Nördlich des Alpenhauptkamms gibt es dichte Wolken und leichte Regenschauer, von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) © 5min

Am Mittwoch wird das Wetter durch eine nordwestliche Höhenströmung beeinflusst, was zu einer gewissen Unbeständigkeit führen wird. Im nördlichen Teil des Alpenhauptkamms werden tiefe und dichte Wolken für häufige, aber leichte Regenschauer sorgen. Die Schneefallgrenze wird am Morgen teilweise bis auf 800 Meter herabfallen und tagsüber bei 1300 Metern liegen. Im südlichen Teil des Alpenhauptkamms wird es hingegen am Vormittag trocken und sonnig sein, bevor es am Nachmittag zu Regenschauern aufgrund von Quellwolken kommen kann. Die Temperaturen werden bei 11 bis 16 Grad Celsius liegen, begleitet von einem unangenehmen Nordwind.

