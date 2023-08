Mehr Wölfe, mehr Risse 2022: Wölfe rissen in Kärnten fast 400 Nutztiere Kärnten - Mit der Zunahme der Wölfe in Österreich steigt auch Anzahl der Nutztierrisse - das geht aus der Nutztierriss-Statistik hervor. 2022 wurden in Kärnten 399 Tiere von Wölfen gerissen. Über 400 Schafe gelten als vermisst. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (212 Wörter) © pixabay/christels Artikel zum Thema Anzahl der Wölfe in Kärnten steigt: "Gefahren­potenzial wird noch unterschätzt"

Die Zahl der Wölfe nahm in Kärnten in den letzten Jahren rasant zu. Immer wieder wird von Wolfssichtungen in der Nähe von besiedeltem Gebiet berichten. Erst kürzlich wurden zum Beispiel drei Wölfe vor den Toren Villachs nachgewiesen. 5 Minuten berichtete. Bis 2019 hat es nur vereinzelt Sichtungen von Wölfen gegeben. Seit je her stieg die Zahl aber stark.

Mehr Wölfe, mehr Risse

Das unterstreicht auch die Nutztierriss-Statistik. Demnach wurden im vergangenen Jahr 399 Nutztiere, darunter Schafe, Ziegen und Rinder, von Wölfen gerissen. 442 weitere Schafe gelten als vermisst. 2021 waren es noch “nur” 123 gemeldete Nutztierrisse. “Mit Zunahme der Wölfe in Österreich steigt im zeitlichen Verlauf auch die Anzahl an Nutztierrissen”, heißt es. Die häufigsten Opfer von Wolfsangriffen sind mit Abstand die Schafe. Immerhin machen sie den Großteil der gerissenen Nutztiere aus. 390 Schafe wurden allein 2022 gerissen.

Verordnung zum Abschuss der Wölfe

Um gegen die Problemwölfe anzukämpfen, führte das Land Kärnten im Jänner 2022 eine neue Verordnung zum Abschuss der Wölfe ein. Diese Verordnung gilt vorerst für zwei Jahre, 2024 wolle das Land die Situation neu beurteilen. Erst Anfang des Jahres wurde die Abschuss-Verordnung nochmals nachgeschärft, vor allem hinsichtlich der Zahl der Nutztierrisse eines Schadwolfes. Mehr dazu liest du hier.